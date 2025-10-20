Munaasabad kooban oo lagu abaal marinayay tartamayaasha degmooyinkii kaalimaha hore ka galay tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka oo ay ka qeybgaleen 32 degmo oo ka mid ah degmooyinka Gobollada dalkeenna ayaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Warfaafinta.
Madaxda Wasaaradda Warfaafinta oo munaasabadda hadalo ka jeediyay ayaa bogaadiyay sida wanaagsaneyd ee uu tartanku ku soo idlaaday iyo sida ka qeybgalayaasha ay tartanka ugu soo bandhigeen aqoon iyo asluub wanaag intii uu tartanku socday.
Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii Shan iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, ayaa waxaa si wadajir ah u taaba-geliyay Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Hadaba abaal marinada lacageed ayaa waxa ay u kala heleen sida tan:-
1. Tartameyaasha degmada Maka ee Gobolka Shabeelaha Hoose, oo ku guuleystay tartankii dhamaaday ee sanadkan ayaa waxaa la guddoonsiiyay labo kun oo dollar.
2. Tartamayaasha Degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir, oo galay kaalinta 2aad ee tartanka ayaa helay kun iyo shan boqol oo dollar.
3. Halka kaalinta 3-aad ee sanadkan ay ku guuleysteen tartameyaasha Degmada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug dhankooda la guddoonsiiyay kun dollar.