Waxaa kasoo wareegtay saddex sano tan iyo qaraxii naxdinta lahaa ee 29-ka Oktoobar ee Soobe 2. Guddigii Qaran ee Gurmadka ayaa maanta kulan ku yeeshay Xarunta Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), iyagoo isla gartay in la sii xoojiyo taageerada dadka waxyeeladu ka soo gaartay.
Qaraxaasi waxaa lala beegsaday dad shacab ah oo ku sugnaa isgooska Soobe iyo Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, halkaasoo shacab badan oo aan waxba galabsan lagu bartilmaameedsaday.
Guddigu waxay go’aansadeen in si gaar ah loo taageero agoonta iyo carruurta ay waalidiintooda ku geeriyoodeen qaraxa, si loo yareeyo dhibaatada iyo culeyska ka dhashay musiibada.
Guddigaan oo ka kooban Wasiiro, guddoomiyaha SoDMA, iyo masuuliyiin kale ayaa wada dadaal lagu garab istaagayo dadka ku waxyeeloobay qaraxii Soobe, iyagoo u istaagaya in gargaarka iyo taageerada ay gaaraan dadka ay dhibaatadu saameysay si degdeg ah oo waxtar leh.
Ugu dambeyn, Hay’adda SoDMA waxay ku boorineysaa bulshada iyo hay’adaha samafalka inay sii wadaan ka qaybqaadashada gurmadka, si loo hubiyo in taageerada la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu saameysay, lana xoojiyo dib-u-dhiska iyo adkeysiga bulshada Soomaaliyeed.