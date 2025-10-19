RADIO MUQDISHO:-Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka iyo Hay’adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR ayaa si wadajir ah u daah-furay mashruuc taageero dhaqaale loogu talagalay dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee ku sugan gobolka Banaadir, kuwaas oo iskugu jira Yemeniyiin, Suuriyaan, iyo Tanzaniyan.
Wajiga koowaad ee mashruucan waxaa la sheegay inay ka faa’iideysan doonaan 200 oo qoys, kuwaas oo kamid ah dadka nugul iyo kuwa leh xirfadaha shaqo.
Qoys walba waxaa la qorsheeyey in la siiyo taageero lacageed oo gaaraysa $1,000 (kun doolar) si ay ugu fududaato nolosha iyo isku-filnaanshahooda dhaqaale.