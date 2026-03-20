Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta munaasabadda Ciidul Fitriga kula qaatay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha ayaa salaadda ciidda kadib khudbad dhiirrigelin ah u jeediyay ciidamada, isagoo ku bogaadiyay dadaalka iyo geesinimada ay u muujiyeen difaaca dalka iyo la dagaallanka kooxaha Khawaarijta. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdu ay ka go’an tahay xoojinta awoodda ciidanka iyo daryeelka askarta Soomaaliyeed.
Mudane Xasan Sheekh ayaa ciidamada kula wadaagay farxadda ciidda, isagoo u rajeeyay guul iyo nabad waarta, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan halyeeyada u taagan difaaca qaranka.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha ayaa xusay in ciidamadu ay laf-dhabar u yihiin amniga dalka, loona baahan yahay midnimo iyo wadajir si loo gaaro xasillooni buuxda.