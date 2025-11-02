RADIO MUQDISHO:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay ee dalka Tanzaaniya, Marwo Saamiya Suluhu Xasan, kadib markii ay ku guuleysatay cadadka codadkii ugu badanaa ee doorashii ka dhacday dalkasi.
“Waxaan u dirayaa hambalyo diirran Marwo Saamiya Suluhu oo dib loogu doortay xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda ee Tanzaaniya. Guusheedu waxay muujineysaa kalsoonida iyo aaminaadda ay shacabka Tanzaaniya u hayaan.
Soomaaliya waxay rajeynaysaa inay sii xoojiso xiriirka walaaltinimo iyo inay horumariso nabadda iyo barwaaqada gobolka,” ayuu yidhi Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.