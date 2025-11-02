RADIO MUQDISHO(XAGARDHEERE):-Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, ayaa wada dadaallada lagu hubinayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan fursad ay isku diiwaangeliyaan, si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinka soo socda.
Maanta guddigu wuxuu ololaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha gaarsiiyey deegaanka Warane, oo hoos yimaada degmada Xarardheere ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Mas’uuliyiinta guddiga ayaa goobta kula hadlay bulshada, iyagoo ku boorriyey inay ka faa’iideystaan fursadda diiwaangelinta si ay u helaan, kaadhka codbixinta oo muhiim u ah ka qeybgalka doorashooyinka mustaqbalka.
Sidoo kale, bulshada deegaanka ayaa si diirran u soo dhoweeyey hawl-wadeennada guddiga, iyagoo muujiyey taageero iyo diyaar u ahaansho in ay ka qayb qaataan geeddi-socodka doorashooyinka dalka.