Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay adeegsaneyso dhammaan awoodaha diblomaasiyadeed, iskaashiga caalamiga ah iyo xeeladaha kale ee suurtagalka ah si looga hortago duullaanka Israa’iil ee ka dhanka ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay si cad uga soo horjeeddo joogitaanka Israa’iil ee dhulka Soomaaliya , isla markaana mowqifkeeda ay si joogto ah uga muujisay fagaarayaasha caalamiga ah.
“Duullaanka Israa’iil ee dalkeenna si cad ayaan u diidnay. Maanaan qarin, fagaarayaasha adduunka oo dhan ayaan la taaganahay, dadkeenana waa u sheegnay,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hor hadlayay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in Soomaaliya aysan oggolaan doonin in colaadaha muddada dheer ka jiray Bariga Dhexe loo soo raro gobolka Geeska Afrika, maadaama ay taasi saameyn ku yeelan karto nabadda iyo xasilloonida gobolka, wuxuuna yiri:
“Colaadda iyo dhibaatada qarni ku dhowaadka ka jirtay Bariga Dhexe in Geeska Afrika la keenaa si sahlan ma aha.”
Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyneyso xoog, xeelad, diblomaasiyad iyo iskaashi caalami ah si looga hortago in xaaladaha colaadeed ee gobolka ay ku fidaan Geeska Afrika.
“Waxaan ka shaqeyneynaa xoog, xeelad, diblomaasiyad iyo iskaashi caalami ah. Waxaan u isticmaaleynaa inaysan meeshaas degin.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa caddeeyay in Soomaaliya aysan u arkin wax dan ah oo ugu jira shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan gobolka joogitaanka Israa’iil, isagoo ku celiyay in mowqifka Soomaaliya uu yahay mid cad.
“Wax dan ah oo umadda Soomaaliyeed ugu jira ma jiraan iyo deegaanka iyo gobolka. Sidaas daraaddeed, mar walba Soomaaliya cod dheer iyo mid gaaban waxay ku leedahay Israa’iil: hana naga baxdo.”
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ilaalinta madax-bannaanida dalka, nabadda gobolka iyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah, isagoo xaqiijiyay in Dowladda Federaalka ay sii wadi doonto dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu ilaalinayo amniga iyo xasilloonida Geeska Afrika.