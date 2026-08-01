Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga 8-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, isaga oo khudbad uu jeediyay ku adkeeyay muhiimadda ilaalinta dowladnimada, xoojinta dimuqraadiyadda iyo in tartanka siyaasadeed lagu saleeyo aragti iyo barnaamijyo ay shacabka kala dooran karaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay maanta ka gudubtay marxalado adag oo hore, isla markaana muwaadiniintu ay ku naaloonayaan xorriyadda hadalka iyo aragtida.
“Maanta Soomaaliya aan joogno ma aha Soomaaliyadii siyaasiyiinta inta guryaha loogu dhaco, dadkooda guryaha ku jira lagu laayo ee haddana marka la laayo duurka lagu aasayay. Maanta qof kasta afkiisa ayuu xor u yahay, inta uusan amniga shacabka wax u dhimaynin oo uusan qori la carareynin, xor ayuu yahay,” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xusay in dowladda oo keliya ay leedahay awoodda adeegsiga hubka, isagoo carrabka ku adkeeyay in awooddaas ay ku xaddidan tahay waxa sharcigu oggol yahay.
“Qori ayaan soo qaadaneynaa, dadkaan qalqal gelineynaa, dadkaan qixineynaa..
. Awoodda qoriga qaadashadiisa iyo haddii wax lagu fulinayo sharcigu dowladda ayuu siiyay. Sharciga ayaana tilmaamaya, dowladda lafteeduna sida ay rabto ma aha, waana iska ilaalinaynaa inaan looga baahnayn,” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dhammaan xoogagga siyaasadda dalka inay ku tartamaan barnaamijyo iyo aragtiyo siyaasadeed oo qoran, kana fogaadaan wax kasta oo dhaawacaya hay’adaha qaranka iyo kalsoonida shacabka.
“Waxaan ugu baaqayaa dhammaan xoogagga siyaasadda ee dalka inay ku tartamaan aragti iyo barnaamij siyaasadeed oo qoran oo dadweynaha Soomaaliyeed akhrisan karaan, arki karaanna. Waxaan leeyahay haku tartamina curyaaminta hay’adaha qaranka, haku tartamina burburinta kalsoonida shacabka, haku tartamina marin-habaabinta bulshada,” ayuu yiri.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.