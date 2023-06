Madaxweynaha Dowlada Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo Wasiirka Arrimaha gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Macallim Fiqi ayaa si wada jir ah maanta Magaalada Kismaayo ku daahfuray Shirweynaha isku-dubbaridka xasilinta Qaranka oo ay ka soo qeybgaleen Wasaaradaha arimaha gudaha heer Federaal iyo heer Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka, ururada iyo Dowladaha taageera Soomaaliya.

Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn ay leedahay sidii tageero dhamaystiran loo gaarsiin lahaa goobaha la xoreeyay iyo Kuwa hada kadib la xorayn doono, isla markana ay u baahan yihiin dadka halkaas ku nool adeegyada bulshada, iyadoo Jubbaland ay diyaarisay Ciidamada Booliska, Nabadsugida iyo hay’adaha adeega bulshada ee ka howlgali lahaa goobaha la xoreeyay.

Mudane Axmed Madoobe waxa uu intaas ku daray in tageerada dadka ku nool goobaha la xoreeyay ay uga baahi badan yihiin in la hayo goobahaas oo ayna dib u qabsan argagixisada taas oo sababaysa in nolosha bulshadu ay si tartiib tartiib ah usoo noqoto.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in kaalmada Caalamiga ah ee loogu tala galay dadka ay sameeyeen abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dalka ka dhaca ay tahay in la mariyo hay’adaha Dowliga ah si looga fogaado musuq iyo wax is dabamarin, isla markana loo awood siiyo hay’adaha Dowliga ah, isagoo xusay in Jubbaland ay diyaar garowgii ugu danbeeyay ugu jirto wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah argagixisada.