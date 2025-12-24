Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), ayaa kormeer shaqo ku gaaray deegaanno ka tirsan Gobolka Bakool, gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Waajid, si uu ugu kuur galo xaaladda bini’aadantinimo ee ka jirta halkaas iyo baahiyaha degdegga ah ee ay wajahayaan dadka deegaanka.
Madaxweyne Laftagareen, isagoo ka jawaabaya baaqii digniinta ahaa ee Wasaaradda Gargaaraka Maareynta Musiibooyinka Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay dhawaan soo saartay, ayaa dadka ku nool degmooyinkaas gaarsiiyay gargaar horudhac ah oo loogu talagalay wax ka qabashada xaaladda abaareed ee jirta.
Madaxweynuhu wuxuu baaq rasmi ah iyo qeylo-dhaan xooggan u diray dhammaan hay’adaha gargaarka, Dowladda Federaalka, bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibedda, isagoo ku booriyay in si degdeg ah loo bixiyo gargaar bini’aadantinimo oo wax ku ool ah, si loo badbaadiyo nolosha dadka iyo xoolahaba, maadaama abaartu ay tahay mid halis ah oo haddii aan si dhaqso ah looga hortagin sababi karta macluul iyo dhimasho baahsan.
Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah u xusay:
– In xaaladda gobolka ay u baahan tahay gurmad degdeg ah.
– In hay’adaha samafalka ay dardar geliyaan ka jawaabista baaqa Wasaaradda Gargaaraka Maareynta Musiibooyinka DKGS.
– In shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ka qeyb qaataan samatabixinta walaalahooda abaartu saameysay.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Laftagareen wuxuu ballan qaaday in Dowladda Koonfur Galbeed ay sii wadi doonto dadaallada ay ugu jirto la tacaalidda xaaladaha degdegga ah iyo gaarsiinta gargaarka meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay.