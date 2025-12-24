La-taliyaha Madaxweynaha JFS ee dhinaca dhaqaalaha, ahna Guddoomiyaha Golaha Dhaqaalaha Qaranka, Dr. Xasan Aadan Hoosow, ayaa shaaciyay in ay soo saareen warbixintii saddexaad ee xaaladda dhaqaalaha dalka.
Warbixintan oo si qoto dheer u falanqeyneysa isbeddellada dhaqaale ee dalka ayaa xoogga saartay kobaca GDP-ga, maalgashiga gudaha iyo dibadda, xaaladda lacagta, sicir-bararka, iyo fursadaha horumarineed ee Soomaaliya.
Dr. Xasan ayaa xusay in warbixintu tahay mid muhiim u ah qorsheynta iyo qaabeynta siyaasadaha dhaqaale, isla markaana ay hagayaan dadaallada lagu xoojinayo maaliyadda dalka, kobcinta shaqo-abuurka, iyo ilaalinta degenaanshaha dhaqaale ee dalka.
Waxaa sidoo kale lagu dhiirrigeliyay in la dardargeliyo iskaashiga maalgashi iyo kobcinta ilaha dakhliga qaranka.