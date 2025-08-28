Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ayaa guddoomiyey shirka Golaha Wasiirrada Dowladda Koonfur Galbeed oo ka qabsoomay Aqalka Madaxtooyada magaalada Baydhabo.
Shirka waxaa diiradda lagu saaray amniga guud ee deegannada Koonfur Galbeed, horumarinta adeegyada bulshada, iyo arrimo la xiriira siyaasadda guud ee dalka. Madaxweynaha ayaa ku dhiirrigeliyey Golaha Wasiirrada in ay dardar geliyaan shaqooyinka horyaalla xukuumadda.
Madaxweyne Laftagareen ayaa wasiirrada ku boorriyay inay dadaal dheeraad ah ku bixiyaan shaqooyinka dowladda, si hufan loona turjumo dadaalkaas natiijo muuqata oo lagu gaadho nolol wanaag iyo amni loo dhan yahay oo shacabka Koonfur Galbeed ay helaan.