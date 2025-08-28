Maamulka Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Türkiye ayaa si diirran u soo dhoweeyay saxiixa heshiis diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kazakhstan.
Heshiiskan oo ka dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee New York, ayaa waxaa kala saxiixday Danjiraha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay, Amb. Abukar Dahir Osman, iyo Danjiraha Kazakhstan, Amb. Kairat Omarov.
Maamulka Safaaradda Soomaaliya ee Türkiye ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray labada Danjire ee fududeeyay heshiiskan taariikhiga ah, iyagoo sheegay in uu wax weyn ka tari doono horumarka dadka iyo dalka.
Sidoo kale, Maamulka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal.