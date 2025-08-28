Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u daah furtay adeegga E-VISA/ETAS, kaas oo dalka lagu soo geli doono laga bilaabo 1-da bisha Sebteembar 2025.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday hirgelinta adeegga E-VISA, kaas oo lagu soo dalban karo qaab elektaroonik ah iyada oo loo marayo mareegta rasmiga ah ee Hay’adda www.evisa.gov.so. Tani waa tallaabo taariikhi ah oo Soomaaliya ku biirinaysa dalalka isticmaala nidaamka casriga ah ee fiisooyinka elektarooniga ah.
Agaasimaha Waaxda Ajaanibta iyo Dalkugalka, Mudane Isxaaq Xasan Taakow, ayaa sheegay in muddo dheer la soo diyaarinayay nidaamkan casriga ah ee codsiga fiisaha onleenka, kaas oo fududeyn doona in dadka ajaanibta ah ay ka dalban karaan dalkugalka meelkasta oo ay joogaan, laguna helikaro muddo kooban gudahood. Waxa uu intaas ku daray in howl-wadeeno gaar ah loo tababaray si ay u hubiyaan bixinta fiisaha si hufan oo degdeg ah.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, ayaa xusay in maanta ay Soomaaliya qaadday tallaabo weyn oo taariikhi ah, taas oo muujinaysa in dalka uu la jaanqaadayo nidaamyada casriga ah ee caalamka. Waxa uu sheegay in nidaamka E-VISA uu door muhiim ah ka qaadan doono sugidda amniga dalka, ilaalinta xogta, kobcinta dhaqaalaha iyo fududeynta adeegyada socdaalka.
Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in qaybo kamid ah dadka ajaanibta ah laga dhaafay shuruudaha eTAS-ka, sida kuwa haysta fiisaha wadar-jeer lagu soo geli karo dalka (Multiple Visa), kuwa haysta degenaanshaha, diblomaasiyiinta, baasaboorka UNLP, iyo dalalka Soomaaliya kula jira heshiisyada is-dhaafsiga xorriyadda socdaalka.
Sidoo kale Wasiirka Amniga Gudaha, Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo 1-da Sebteembar ajaanibka dalka soo galaya ay ku soo geli doonaan nidaamka E-VISA. Wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamkan casriga ah uu muhiim u yahay sugidda amniga dalka, oggolaanshaha iyo la socodka dadka soo galaya, iyo sidoo kale xoojinta hufnaanta dhaqaalaha iyadoo adeegga dalkugalka uu si toos ah ugu dhici doono koontooyinka Wasaaradda Maaliyadda.