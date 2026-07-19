Beijing/Shanghai – 17 Luulyo 2026 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha, Xi Jinping, ayaa ku baaqay in dunidu ka faa’iidaysato fursadaha uu bixiyo Sirdoonka Macmalka ah (Artificial Intelligence – AI), isla markaana horumarkiisa lagu saleeyo danta iyo badbaadada aadanaha.
Khudbaddii furitaanka Shirweynaha Caalamiga ah ee Sirdoonka Macmalka ah ee 2026 (World AI Conference) iyo kulanka heerka sare ee maamulka caalamiga ah ee AI, oo lagu qabtay magaalada Shanghai 17-kii Luulyo 2026, ayuu Madaxweyne Xi ku sheegay in AI uu noqday mid ka mid ah tiknoolajiyada ugu muhiimsan ee horseedaya horumarka caalamka.
Shirka waxaa ka qeyb galay madax iyo mas’uuliyiin caalami ah, oo ay ku jireen Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres.
Xi Jinping ayaa xusay in ereyga “Artificial Intelligence” markii ugu horreysay la adeegsaday 70 sano ka hor shirkii Dartmouth ee dalka Mareykanka, isagoo sheegay in cilmi-baarayaal iyo hal-abuurayaal ka kala socda dalal badan ay tan iyo xilligaas si joogto ah u horumarinayeen tiknoolajiyadan.
Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dhammaan dalalka dunidu ay tahay inay qaataan hannaan dadka udub-dhexaadka u ah, si AI loogu adeegsado horumarinta bulshada iyo wanaagga aadanaha.
Afarta qodob ee uu soo jeediyay Xi Jinping:
• In la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah, furfurnaanta iyo wadaagga hal-abuurka, si AI uu u noqdo matoor cusub oo kobciya dhaqaalaha adduunka.
• In la dhiso nidaamyo sharci iyo farsamo oo xaqiijinaya amniga AI, lagana hortago isticmaalka khaldan ama waxyeellada leh, iyadoo mar walba AI uu ku jiro gacanta iyo hagidda aadanaha.
• In la dhiirrigeliyo ka-qaybgal loo siman yahay iyo is-dhaafsiga aqoonta iyo dhaqamada kala duwan.
• In la xoojiyo wadajirka caalamiga ah iyo maamulka guud ee AI, si horumarkiisu uga faa’iideeyo dhammaan dalalka.
Xi Jinping ayaa sidoo kale sheegay in Shiinuhu sannadihii la soo dhaafay si weyn u maalgeliyay horumarinta AI, isaga oo dhisay nidaamyo taageera hal-abuurka iyo warshado ku salaysan dhaqaalaha caqliga leh oo qiimahoodu ka badan yahay hal tiriliyan yuan.
Gabagabadii, Madaxweynaha Shiinaha ayaa carrabka ku adkeeyay in horumarinta Sirdoonka Macmalka ah aysan noqon mid uu hal dal keliya maamulo, balse ay tahay arrin u baahan iskaashi caalami ah oo ay dhammaan dalalku ka wada qayb qaataan.