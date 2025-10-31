Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qeybgalay xuska sanadguurada 25 ee shirkii Carta ayaa billad sharaf qaran ku maamuusay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Madaxweynaha ayaa ka mahadceliyey dadaalka, taageerada iyo garab istaagga ay shacabka iyo dowladda Jabuuti ee aan walaalaha nahay ay u muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliya,gaar ahaan mudada uu xilka hayo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qiray in Billaddan ay tahay mid astaan u ah walaaltinimada, iskaashiga iyo ixtiraamka ka dhexeeya labada shacab, wuxuuna intaa ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay xusayaan miro-dhalkii Shirweynihii Nabadda ee Carta.