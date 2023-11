War Saxafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Isniintii shalay ayaa lgu sheegay in Ankara aysan ogolaan doonin in arrinta hubka Nukliyeerka ee Isra’iil laga saaro ajandayaasha Caalamiga ah, waxuuna intaa ku daray in waddamada reer galbeedku ay taageero walaaltinimo u muujiyeen Isra’iil, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay wax laga xishoodo.

Erdogan, ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada reer galbeedku ay isku dayeen in ay u qiil ka bixiyaan waxa uu ku tilmaamay dambiyada ka dhanka ah bini’aadannimada ee ay Israa’iil ka geysatay magaalada Qaza.

Madaxweynaha Turkiga ayaa hoggaamiyeyaasha Yurub ku tilmaamay maxaabiis ceebeed, waxuuna wacad ku maray in dalkiisu uusan ogolaan doonin in barnaamijka Nukliyeerka ee Isra’iil laga saaro ajendaha caalamiga ah.

Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ciidamada Israa’iil, waxay marinka Qaza ka geysteen xasuuq ba’an oo ka dhan ah shacabka reer Falastiin.