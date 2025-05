Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor), ayaa si cad u sheegay in maamulka uu go’aansaday in uu ka gudbo nidaamka doorashada dadban, ayna go’aan ku gaareen in shacabka si toos ah loo siiyo talada dalka.

“Annaga ayaa soo aragnay dhibaatada ay leedahay doorashadii dadbanayd, waxaana dooranay in aan xirno albaabkaas oo aan shacabka u furno talada, si loo gaaro doorasho dadweyne,” ayuu yiri Madaxweynaha.

Hadalkan ayaa imaanaya xilli uu dalka Soomaaliya u socdo hannaan doorasho oo cusub, loogana gudbayo hab-raacyadii hore ee aan si buuxda uga tarjumin rabitaanka shacabka.