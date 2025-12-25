Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah uga dhiibtay codkiisa doorashada Golaha Deegaanka ee ka socota caasimadda Muqdisho. Madaxweynaha ayaa ka codeeyey degmada Warta Nabadda, halkaas oo uu si toos ah uga qayb qaatay doorashada taariikhiga ah ee ka dhaceysa magaalada kadib 57 sano.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhiirrigeliyey shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho, in ay si nabad ah u gutaan waajibaadkooda muwaadinimo iyagoo codkooda si xor ah ugu dooranaya cida ay rabaan in ay matasho.
Doorashadan ayaa muhiimad weyn u leh dib u soo celinta hannaan dowladeed oo ka bilowda heer hoose, iyadoo bulshada fursad u helaysa in ay codkooda ku doortaan maamulka degmooyinka.