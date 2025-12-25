Magaalada Muqdisho waxay maanta qortay taariikh baal dahab ah ka gashay sooyaalka siyaasadeed ee Soomaaliya, kaddib markii si wadajir ah ay doorashadii Golaha Deegaanka uga bilaabatay 16-ka degmo ee caasimadda doorashadan oo ah tii ugu horreysay ee noocan ah tan iyo 57 sano ka hor.
Aroortii hore ee saaka ayaa boqolaal muwaadiniin ah, oo ay ku jiraan dadka baahiyaha gaarka ah qaba, dadka da’da ah, iyo dhalinyaro kasoo kala jeeda degmooyinka kala duwan, safaf dhaadheer ugu galay goobaha codbixinta si ay u gutaan waajibaadkooda muwaadinimo.
Qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin fursaddan ay codkooda ku dhiibanayaan. “Saakay waaberigii ayaan imid si aan codkayga u dhiibto,” ayuu yiri mid kamid ah dadkaas.
Hooyo Hindiya oo 70 jir ah ayaa tiri: “Maanta codkayga ayaan ku ciilbixiyay anigoo da’ ah, aad baan ugu faraxsanahay.”
Sidoo kale, Mahdi oo ah wakiilka dadka baahiyaha gaarka qaba ee degmada Heliwaa, ayaa yiri: “Codkayga saakay waan ku cibaadaysatay, dadka si nabad ah ayay u codeynayaan.”
Goobaha codbixinta ayaa si habsami leh uga socda dhammaan degmooyinka caasimadda, iyadoo Warbaahinta Qaranka ay si toos ah u tebineyso xaaladda goobaha doorashada. Muqdisho ayaa markale yeelanaysa gole deegaan oo ay dadweynuhu si toos ah u soo doorteen, taasoo muujinaysa dib usoo kabashada hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka.