Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxtooyadda Qaranka ku qaabilay Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash).
Axmed Karaash ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh uga warbixiyey xaaladda guud ee deegaannada Waqooyi Bari Soomaaliya, gaar ahaan abaaraha ka jira deegaanka iyo horumarka laga gaaray dhismaha maamulka cusub, isagoo Dowladda uga mahadceliyey dadaalkii ay gelisay dhismaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari.