Magaalada Ceeldibir ee bariga gobolka Mudug ayaa laga dareemayaa diyaar-garow xooggan oo ku aaddan doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomaan Dowlad-goboleedka Galmudug. Dhaqdhaqaaqyada la xiriira ololaha doorashada, kulamada siyaasiyiinta iyo isu imaatinnada bulshada ayaa si weyn uga socda magaalada, iyadoo dhinacyada kala duwan ay muujinayaan xiisaha ay u qabaan hannaanka doorashada.
Mas’uuliyiinta deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa adkeynaya muhiimadda ay leedahay in doorashooyinku ku dhacaan jawi nabdoon, hufan oo waafaqsan shuruucda u degsan Galmudug. Waxaa sidoo kale socda dadaallo lagu xoojinayo amniga si loo xaqiijiyo in dhammaan howlaha doorashada ay u qabsoomaan si nabad ah.
Shacabka Ceeldibir ayaa muujinaya rajo ku aaddan in doorashooyinku ay horseedaan xasillooni siyaasadeed iyo horumar, iyadoo magaalada ay isu diyaarinayso martigelinta howlaha la xiriira geeddi-socodka doorashooyinka Galmudug.