Midowga Yurub iyo Maraykanka ayaa si wada jir ah ugu soo horjeestay go’aanda Isra’iil ee ku aaddan degameenta Sagaal goobood oo ku yaalla Daanta Galbeed, iyaga oo sheegay in talaabadan ay wiiqeeyso wada xaajoodka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa’iiliyiinta.

Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Anthony Blinken, ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in Maraykanku uu si adag uga soo horjeedo degameenta ay Isra’iil ka waddo Daanta Galbeed iyo guud ahaanba dhulka Falastiin, isaga oo Carrabka ku adkeeyay in tallaabooyinkan halka dhinac ah ay wiiqayaan rajada laga qabo in xal lagu gaaro wadahadal.

Dhanka kale, Midowga Yurub ayaa war ka soobaxay Isniintii shalay ku muujiyay diidmadooda ku saabsan go’aanka Israa’iil ay ku dooneyso inay ku sharciyeysato xaruma ay ugu tala gashay inay dib u dajin ugu sameeyso dadkeeda.

War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Midowga Yurub uu diiday go’aankan, waxayna sheegeen in deegaamayntaasi ay tahay mid sharci darro ah marka loo eego shuruucda caalamiga ah, isla markaana aysan aqoonsan doonin isbedel kasta oo lagu sameeyo is afgaradkii xuduudaha ee dhexmaray Falastiin iyo Isra’iil 1967-kii.

Midowga Yurub ayaa ugu baaqay maamulka Israa’iil inay joojiyaan dhismaha deegaamaynta, waxayna muujiyeen walaac ay ka qabaan xiisadaha sii kordhaya.