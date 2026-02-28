RADIO MUQDISHO:-Israa’iil ayaa sheegtay inay gantaal ku weerartay Iiraan, halka sarkaal Mareykan ah uu u sheegay Al Jazeera in Mareykanku uu ka qayb qaatay duqeymaha.
Dhowr gantaal ayaa ku dhacay Jaamacadda Street iyo aagga Jomhouri ee Tehran, sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee Fars.
Sidoo kale Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku warantay in duqeyn lala beegsaday caasimadda ay ku dhaceen meel u dhow xafiisyada Hoggaamiyaha Sare ee Ayatollah Ali Khamenei.
“Dowladda Israa’iil waxay weerar horudhac ah ku qaadday Iiraan ,si ay meesha uga saarto khataraha ku soo fool leh Dowladda Israa’iil,” ayuu yiri Wasiirka Difaaca Israa’iil Katz.
Siiriga digniinta ayaa guud ahaan laga maqlay gudaha Israel,si dadka ay u tagaan meelaha gabbaadka ee looga badbaadi karo weerarro aargoosi ah oo ka yimaada Iiraan.
Dhinaca kale, shaqaalaha Safaaradda Mareykanka ee Qadar ayaa la geeyay goobo ammaan ah, iyadoo lagu taliyay in dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ay raadsadaan goobbo gabbaad ah ilaa amar dambe.