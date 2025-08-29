Wasiirka Batroolka iyo Macdanta XFS Mudane Daahir Shire Maxamed iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhoweeyay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Miyabulis oo caasimad u ah Gobolka Minesota ee Dalka mareykanka.
Wasiirka oo safar shaqo ku maraya dalkaasi waxaa safarkiisa ku wehelinaya Maareeyaha heya’dda Batroolka Eng C/Qaadir Aadan,iyadoo garoonka diyaaradaha ay ku soo dhoweeyeen qaar kamid ah hoggaamiyaasha ururada bulshada Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Miyabulis .
Wasiirka Batroolkka oo la hadlay qaar kamid ah maamulka jaaliyadda ayaa ka warbixiyay xaaladda iyo halka ay marayaan mashaariicda ku saabsan shidaal qodidda Soomaaliya.
Soo dhoweynta kadib wasiirka iyo maamulka jaaliyadda Soomaalida waa isla garteen in maalinimada Axadda ee soo socota la yeesho kulan dadweyne oo si guud looga hadlaayo xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha jaaliyadda Soomaalida ee ku sugan Dalka mareykanka.