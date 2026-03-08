RADIO MUQDISHO:-Marwada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Sahra Cumar Xasan ayaa munaasabadda ee 8-da Maarso awgeed deeq raashin ah gaarsiisay qaar ka mid ah haweenka danyarta ah ee ku nool caasimadda Muqdisho.
Marwo Sahro Cumar Xasan ayaa ugu baaqday bulshada iyo hay’adaha kala duwan inay kordhiyaan dadaallada lagu taageerayo haweenka danyarta ah, si ay u helaan nolol wanaagsan iyo fursado ay ku horumariyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda.
Waxay ugu dambeyn u hambalyeysay dhammaan haweenka Soomaaliyeed munaasabadda Maalinta Haweenka Adduunka, iyada oo ku bogaadisay doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo dalka.