Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladd Goboleedka Galmudug ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray xarunta cusub ee Maxkamadda Degmada Xarardheere ee gobolka Mudug.
Xaruntan cusub ayaa waxaa dhismaheeda iska kaashaday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Galmudug, iyadoo taageero dhaqaale iyo farsamo ay ka heleen Midowga Yurub.
Munaasabadda xarig-jarka waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka socday Galmudug, bahda garsoorka iyo maamulka degmada, kuwaas oo sheegay in xaruntan ay door muhiim ah ka qaadan doonto horumarinta adeegyada garsoorka, xoojinta cadaaladda iyo u adeegidda bulshada ku nool Xarardheere.
Mas’uuliyiintii iyo wxgaradkii ka hadlay munaasabadda oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha Dagmadda Xarardheere Caseyr Ibraahim Mataan ayaa xusay in hirgelinta xaruntan ay qeyb ka tahay dadaallada lagu tayeynayo hay’adaha garsoorka iyo ballaarinta adeegyada dowladda ee deegaannada Galmudug, iyagoo uga mahadceliyay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub taageerada ay ku bixiyeen mashruucan.
Ugu danbeyn Agaasimaha Wasaarada cadaalada iyo garsoorka Galmudug Sharma’arke Madar Cali ayaa ka warbixiyay ahmiyadda xarunta Maxkamadu ay u leedahay Caddaaladda iyo Garsoorka
Furitaanka xaruntan cusub ayaa la filayaa inay sare u qaaddo hufnaanta iyo helitaanka adeegyada garsoorka ee shacabka Degmada Xarardheere iyo deegaannada ku dhow.