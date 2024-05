Maxamed Cali Axmed oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee dalkooda maalgashiga ku sameysay ayaa xusay in shirka ay iclaamisay Wasaaradda Arrimaha dibadda uu wax badan ku soo kordhin doono dalka, gaar ahaan dhanka horumarinta wax soo saarka iyo ka faa’iideysiga fursaha maalgashi ee dalka ka jirta.

Maxamed Cali oo u waramay Warbaahinta Qaranka ayaa xusay in isagu uu aas aasay xarun lagu tababaro dhallinyarada, si looga dhiso dhinacyada Maskaxda iyo jirka, waxaana uu tilmaamay inay ku guuleysteen mashruuca ay qorsheeyeen ee ah dib u dhiska dhallinyarada.

“Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya, gaar ahaan Waaxda Qurba joogto ayaa noo fududeeysay in dadka qurbo joogta ah ay helaan warqadaha ay u baahanyihiin marka ay rabaan inay dalkooda maalgashi ku sameystaan, shirka 11-ka bisha ka furmaya dalka waxa uu sidoo kale dhiirigelinayaa in qurba joogto Soomaaliyeed ay ka faa’iideystaan fursadaha jira si ay u maalgashadaan dalkooda, ayna hirgeliyeen xarunta Vosoco youth and Sport Academy”. Ayuu yiri Maxamed.

Maxamed Cali Axmed ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii loo balaarin lahaa xarunta ay u dhiseen dhallinyarada, waxaana uu qurba joogta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa’iideystaan fursadaha maalgashi ee dalkeenna ka jirta.