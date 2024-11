Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka mudane Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa kulan wax-ku-ool ah oo la xariira arrimaha gargaarka, korjoogteynta deeqaha, tayaynta aqoonta hay’adaha dowladda iyo qodobbo kale la qaatay madaxa Xafiiska USAID ee Soomaaliya Catie Lott oo ay wehliyeen xubno ka tirsan kooxda USIAD ee Muqdisho.

Kulanka waxaa looga hadlay sidii loo sii adkeyn lahaa dadaallada gargaarka, in la xoojiyo howlaha korjogteynta ee Hay’adda SoDMA heyso iyo in la maal-galiyo mashaariicda adkeysiga, gaar ahaan in gacansiyo yaryar loo abuuro dadka nugul, lagana hortago in ay degaannadooda nolol xumo uga barakacaan.

Sidoo kale, kulanka waxaa diiradda lagu saaray in la joogo xilligii Dowladda Soomaaliya toos loo soo marsiin lahaa deeqaha dibadda ka yimaada iyo in la iska kaashado dhisidda kartida hay’adaha kala duwan ee dowladda si loo buuxiyo firaaqa jira.

Ugu danbeyn, Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA Maxamuud Macallin ayaa taageerada joogtada ah ee dhan kasta leh kaga mahad-celiyay Dowladda Maraykanka, gaar ahaan Hay’adda Kaalmada iyo Hormarinta Caalamiga ah ee Mareykanka (USAID).