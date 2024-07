Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa soo saartay xukunka seddax nin oo horay uga tirsanaa ciidamada qaranka oo loo heysto dil ay geysteen, waxaana labo kamid ah lagu xukumay dil toogasho ah, halka midka kale lagu xukumay sanado xabsi ah.

Dable Xoogga Axmed Maxamed Raage (Qataatow), Dable NISA Cabdi Axmed Cadow Axmed iyo Dable NISA Farxaan Aadan Nuur Cilmi, ayaa si wadajir ah loogu soo eedeeyey in ay geeysteen dilka marxuum Cabdullaahi Cabdi Isxaaq oo ahaa arday 18 jir ah oo dhiganayey sanadkiisii ugu horreeyey ee dugsiga sare.

Sidoo kale diiwaanka ragaan waxaa jirta eeda inay geystene afduub iyo burburinta gaari uu lahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ay rasaas ku fureen, isla markaana ay isticmaali jireen waxyaabaha maanka dooriya.

Ugu dambeyntii maanta Garsoorka Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo waqti ku filan siiyey dhinacyadda dacwadda ayaa maanta soo saaray xukunka Ex Dable Xoogga Axmed Maxamed Raage (Qataatow) iyo Ex Dable NISA Cabdi Axmed Cadow Axmed dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdullaahi Cabdi Isxaaq, halka Ex Dable NISA Farxaan Aadan Nuur Cilmi lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah.