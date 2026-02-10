Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa saaka fulisay xukun dil toogasho ah oo horey ay ugu riday Cabdi C/qaadir Maxamed oo afgarasho u ahayd Xuseen iyo Farxaan Maxamuud C/nuur Aadan oo isna loo yaqaanay Xasan, kana mid ahaa kooxda Khawaarijta.
Labada xukunssne ayaa lagu helay inay Muqdisho ku dileen 4 muwaadin, kaddib markii ay Maxkamadda Ciidamada ku caddeysay dambiyada loo haystay ee ahaa daadinta dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed si bilaa micno darro ah, islamarkaana ay ku xukuntay dil toogasho ah.
Fulinta xukunka ayaa saaka ka dhacday fagaaraha toogasho ee Muqdisho, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas’uuliyiin ka tirsan Maxkamadda Ciidamada & saraakiil ciidan.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegtay in xukunkan uu qeyb ka yahay dadaallada lagu xaqiijinayo caddaaladda iyo la dagaallanka falalka dilalka Khawarijta ee ka dhaca caasimadda iyo meelkasta oo dalka ah.