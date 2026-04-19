RADIO MUQDISHO:-Midowga Afrika ayaa si adag uga horyimid safiirka ay Israa’iil u soo magacaawday maamulka Soomaaliland,tallaabadaas oo dhalisay hadal-hayn siyaasadeed cusub.
Midowga Afrika ayaa ku celiyay mowqifkiisa ku aaddan ixtiraamka midnimada iyo madax-bannaanida dalalka xubnaha ka ah, isaga oo hoosta ka xariiqay in aanu aqoonsanayn wax tallaabo ah oo ka hor imaanaya sharciyada caalamiga ah.
Midowga Afrika ayaa ka digay in tallaabooyinka noocan oo kale ah ay keeni karaan xiisad cusub oo ka dhalata gobolka, isla markaana ay wiiqi karto dadaallada diblomaasiyadeed ee socda.