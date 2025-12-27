RADIO MUQDISHO:- Midowga Afrika ayaa si buuxda u caddeeyay in uu garab taagan yahay qaranimada, midnimada dhuleed iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isaga oo adkeeyay in aan la aqbali karin tallaabo kasta oo wax u dhimaysa midnimada Soomaaliya.
Ururku wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyadu ixtiraamaan sharciga caalamiga ah iyo midnimada dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika.
Sidoo kale, Midowga Afrika wuxuu ballan-qaaday inuu sii xoojin doono taageerada uu siinayo Soomaaliya ee dhinacyada nabadda, amniga, dib-u-dhiska hay’adaha dowliga ah iyo horumarinta xasilloonida guud ee dalka.