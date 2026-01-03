Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaallya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga 7-aad, kulankiisa 25-aad, waxaana shir guddoomineysay Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar.
Guntanka kulanka ayaa ku furmay 142-Xildhibaan, waxaana Ajendaha kulanka uu ahaa Akhrinta sedaxaad iyo u codeynta Hindise sharciyeedka Daawada oo ay soo diyaarisey wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Bulshada, kaasoo uu gacanta ku hayey guddiga horrumarinta Adeegga Bulshada ee Golaha Shacabka, waxaana guddiga oo mudanayaasha golaha la wadaagay warbixinta Akhrinta sedaxaad ee Hindise Sharciyeedka Daawada uu Xildhibaanada ka codsaday in ay ansixiyaan.
Intaasi kaddib Xildhibaannada Golaha Shacabka oo cod u qaaday Hindise Sharciyeedka Daawada ayaa waxaa ogolaatay 141-Xildhibaan, hal xildhibaan ayaa ka aamusay, wax diiday ma jirin.
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cali Xaaji Aadan iyo Guddoomiyaha Guddiga Horumarinta Adeegga Bulshada ee Golaha Shacabka Xildhibaan Nadra Saalax Cabdi ayaa Xildhibaannada Golaha uga mahadceliyay ansixinta Hindise Sharciyeedka Daawada, waxayna sheegeen ansixintiisa ay kusoo aaday xili ay baahi weyn u qabaan shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa ka dooday Axdiga Xakameynta Tubaakada , waxaana Xildhibaannada ay ka doodeen qodobada Axdigan iyo sidoo kale dhibaatada ay Tubaakada ku heyso bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada, sidoo kalena ay muhiim tahay in siyaasad mideysan laga yeesho ka hortageeda.
Ugu dambeyn mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo qeybiyey warbixinta Akhrinta labaad ee Hindise Sharciyeedka Amniga Seybarka Soomaaliya iyo Hindise Sharciyeedka Sharciga Ciqaabta.