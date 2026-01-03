RADIO MUQDISHO:-Wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Macalim Fiqi oo goordhowed la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey hawlgalo is xig xigay oo Ciidanka qaranka oo kaashanaya Saaxiibada Caalamiga ahi ka fuliyeen gobolada dalka.
Wasiirka ayaa ugu horayn xaqiijiyey in la khaarajiyey horjooge sare Eng Cabdullaahi Cismaan Maxamed Abuukar oo loo yaqaanay kooxda guddaheeda( Eng Ismaaciil) kaas oo kooxda Khawaarijta u qaabilsanaa qaraxyada,amniga guddaha iyo hawlgalada dibadda ayaa lagu dilay hawlgal ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubadda dhexe halkaas oo xarun u ah kooxda khawaarijta ahna goobta khawaarijta ku bixiso tababbarada ay siiso naftood haligeyaasha, Eng Ismaaciil ayaa loo diyaarinayey inuu noqdo horjoogaha bedeli doona horjoogaha khawaarijta Axmed Diiriye.
Qaraxyada uu fuliyey Eng Ismaaciil ayaa waxa ka mid ahaa qaraxii ceelgaabta ee ka dhanka ahaa madaxweyanaha qaranka,weerarkii godka jilacow,qaraxii ka dhacay kuliyadda jaalle Siyaad, qaraxii Zoobe 2017,hargaha iyo saamaha iyo qaar kale oo badan kuwaas oo lagu halaagay kumanaan shacab ah oo waxba galabsan.
Horjoogaha labaad ee hawlgalkan lagu dilay ayaa ah Cabdikariim Maxamed Xirsi Qoorleex,ninkan ayaa ka tirsanaa qaybta Khawaarijta u qaabilsanaa qaybta dibedda isagoo hawlgalo argagixiso ka fulin jiray dalalka dariska intii ninkan la dilay waxa kooxdka khawaarijta ku dhacay khal khal iyo isku dhex yaac baahsan taas oo khatar gelinaysa jiritaankooda.
Wasiirka gaashaandhigga ayaa si weyn ugu mahadceliyey Haya’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA oo keentay xogta horjoogeyaashan wasiirka ayaa sidoo kale u mahadceliyey hawlgalka la dagaalanka argagixisadda ee dowladda Maraykanka.
Dhinaca kale wasiirka wuxuu xaqiijiyey in hawlgal xalay ka dhacay deegaanka Buulla-fuleey ee gobolka Baay lagu dilay 20 horjooge sidoo kalena lagu burburiyey Idaacadii dadka lagu marin habaabin jiray ee kooxda khawaarijta ee Andulus,wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in shalay weerar ka dhacay Wargaadhi Khawaarijta looga dilay in ka badan 20 sidoo kale laga dhaawacay 30 halkaas oo si weyn loogu jabiyey khawaarijta,wasiirka ayaa dhinaca kale xaqiijiyey in ciidanka Dowladda go’doomiyeen 500 oo khawaarij ah oo ku jira meel u dhow Jabad Godane kuwaas oo dowladda ugu baaqday in ay isa soo dhiibaan hadii ay isa soo dhiibi waayaana dowladda soo afjari doonto maalmaha soo socda.