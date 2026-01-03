RADIO MUQDISHO:- Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay dadka reer Awdal ee ka soo horjeeda gooni-u-goosadka.
Wasiirku wuxuu carrabka ku adkeeyay in qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya aan marnaba laga tanaasuli doonin, isla markaana dowladda ay leedahay qorshe cad oo sharci, siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo lagu ilaalinayo midnimada dalka.
Wasiir Fiqi ayaa xusay in mowqifka dadka reer Awdal uu muujinayo wacyi qaran iyo ku dhegganaansho midnimada Soomaaliya, isagoo ballanqaaday in dowladda federaalku ay qaadi doonto tallaabooyin ku habboon si loo xaqiijiyo nabad, wadajir iyo ilaalinta dastuurka dalka.
Wasiirka ayaa ugu dambeyn waxa uu cambaareeyay culimada Soomaaliyeed ee loo xiray magaalada Hargaysa, kadib markii ay ka xaqii caddeeyeen,isagoo arrintaasina ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah.