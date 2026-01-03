RADIO MUQDISHO:-Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen maanta ku ansixiyay Hindise-Sharciyeedka Daawada, taasoo ujeedadeedu tahay in la xoojiyo nidaamka sharci ee la xiriira daawooyinka dalka.
Hindisahan waxaa taageeray 141 xildhibaan, halka hal xildhibaan uu ka aamusay, mana jirin xildhibaan si toos ah uga hor yimid.
Ansixinta Hindisaha Sharciyeedka waxay muujinaysaa isku raac weyn oo Golaha Shacabka ka dhex jira xagga xeer dejinta, gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo daawooyinka, waxayna fursad siinaysaa dowladda Federaalka in ay dhaqangeliso nidaam sharci oo hufan oo la xiriira daawooyinka dalka.