RADIO MUQDISHO:-Mas’uuliyiin ka tirsan Dekedda Muqdisho iyo Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa maanta gudaha saldhigga Dekedda si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay Taliyaha cusub ee Dekedda, Mahad Korow, iyadoo xilka laga wareejiyay Taliye ku xigeenka Dekedda, Maxamed Shalaqbeen.
Munaasabadda xil wareejinta waxaa ka qayb galay Maareeye ku xigeennada Dekedda iyo saraakiil ka tirsan Booliska Soomaaliyeed.
Intii ay munaasabadda socotay, Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha Booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise, ayaa beeniyay wararka sheegaya in Dekedda Muqdisho laga fasaxay maandooriye, isagoo ku tilmaamay kuwo aan sal iyo raad toona lahayn.
Sidoo kale, Maareeyaha Dekedda Muqdisho, Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko, ayaa caddeeyay in maamulka Dekeddu ay ka go’an tahay ka hortagga waxyaabaha maanka dooriya ee waxyeellada u leh bulshada, islamarkaana ay si buuxda u ilaalinayaan badbaadada dadweynaha.