Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirrigelinayay saraakiisha booliska ee door muhiim ah ka qaatay xasilinta amniga deegaannada maamulkaas.
Munaasabadda oo ay kasoo qeyb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulka, saraakiil ciidan, odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu guddoonsiiyay saraakiisha billado sharaf, shahaadooyin iyo abaalmarinno kale oo lagu muujinayo mahadnaq iyo bogaadin.
Masuuliyiintii hadalka ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in saraakiishan ay muujiyeen geesinimo iyo xirfad sare intii ay ku guda jireen howlgallada lagula dagaallamayo Khawaarijta iyo sugidda nabadgelyada guud ee bulshada. Waxaa sidoo kale lagu ammaanay doorkooda ku aaddan ilaalinta sharciga iyo u adeegidda shacabka.
Tallaabadan dhiirrigelinta ah ayaa qeyb ka ah istaraatiijiyadda maamulka Koonfur Galbeed ee lagu abaalmarinayo ciidamada amniga si ay u laba-jibbaaraan dadaalkooda, loogana adkaado kooxaha argagixisada ah ee caqabad ku ah amniga dalka.
Maamulka ayaa balanqaaday in ay sii wadi doonaan taageerada iyo dhiirrigelinta ciidamada si loo xaqiijiyo deganaansho iyo horumar waara.