Culimada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa si adag u cambaareeyay faragelinta qaawan ee ay YH-da Israa’11l ku sameyneyso madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Culimada ayaa shir jaraa’id oo ay qabteen ku sheegay in aysan marnaba la aqbali karin wax kasta oo lid ku ah madax-bannaanida Soomaaliya, iyaga oo ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay midnimo ku wajahaan duullaanka siyaasadeed iyo midka sirdoon ee laga wado dalka.
Waxay sidoo kale dowladda Federaalka ku dhiirrigeliyeen in ay si adag uga hortagto qorsheyaasha guracan ee YH-da Israa’11l, ayna xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee la leh dowladaha taageersan qadiyadda Soomaaliyeed.
Culimada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dowladaha Muslimiinta iyo Ururrada Islaamka in ay si cad u garab istaagaan Soomaaliya, loogana hortago faragelinta ka imaaneysa dhinacyada cadowga.