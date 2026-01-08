Maareeyaha guud ee Hay’adda Batroolka Qaranka, Eng. Cabdulqaadir Aadan Maxamuud, ayaa shaaciyay xog muhiim ah oo ku saabsan kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlayay warbaahinta, ayuu sheegay in baaritaanno horudhac ah oo laga sameeyay badda Soomaaliya ay muujinayaan in dalka laga helay shidaal dhan ilaa 30 bilyan oo fuusto.
Eng. Cabdulqaadir ayaa tilmaamay in xogtan ay sal u tahay daraasado cilmiyeed oo ay fuliyeen khubaro caalami ah, islamarkaana ay tahay fursad dhaqaale oo weyn oo Soomaaliya ka saari karta saboolnimada.
Wuxuu xusay in hadda la guda galay wajigii diyaarinta shuruucda iyo la-tashiyada la xiriira maalgashiga kheyraadkaasi, si looga faa’iideeyo iyadoo la ilaalinayo danta qaranka.
Tani waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay ku jirto marxalad cusub oo dhinaca kheyraadka dabiiciga ah ah, taasoo u baahan maamul hufan iyo ilaalin qaran.