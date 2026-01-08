Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho,Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dib-u-dhiska Waddada Jamhuuriyo ee degmada Karaan, gobolka Banaadir.
Munaasabadda dhagax-dhigga ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Karaan, odayaal, dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Waddada Jamuuriyo ayaa ka mid ah jid-gooyada muhiimka ah ee degmada, waxaana dib-u-dhiskeedu la filayaa in uu fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo shacabka.
Duqa Muqdisho ayaa hoosta ka xarriiqay in maamulka Gobolka Banaadir uu sii wadi doono dadaallada lagu horumarinayo kaabeyaasha dhaqaalaha, gaar ahaan waddooyinka burbursan ee u baahan dayactirka degdegga ah. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka degmada Karaan in ay la shaqeeyaan dowladda si loo ilaaliyo loona dhameystiro mashruuca.