Magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabad mahadnaq iyo soo dhaweyn isugu jirta oo loo sameeyay Danjire Elyaas Barre Shiil, kaddib markii uu dhawaan magacaabay Madaxweynaha William Ruto inuu noqdo Danjire Ku-xigeenka dalka Kenya u fadhiyi doona Soomaaliya.
Xafladda ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiirka Caafimaadka ee Kenya, Aden Duale, iyo Danjire Jabril Ibrahim Cabdulle. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka soo qeyb galay xubno ka tirsan Baarlamaanka, danjireyaal, senatarro, culumaa’udiin, odayaal, musharraxiin siyaasadeed iyo wakiillo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada.
Dadkii halkaas ka hadlay ayaa ku bogaadiyay Danjire Elyaas Barre Shiil kalsoonida loo muujiyay, iyagoo u rajeeyay guul iyo horumar shaqadiisa cusub, gaar ahaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya.