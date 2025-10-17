Qaar kamid ah Wasiirada XFS iyo xubnaha labada Aqal ee Baarlamaanada Soomaaliya ayaa xalay ka qeybgalay xaflad casho sharaf ah oo loo sameeyay xildhibaanada cusub ee ku biiraya ururka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Bulshada Bariga Afrika.
Xafladdaan oo sidoo kale ay ka qeybgaleen maamulka Ururka Haweenka ee Gobolka Banaadir iyo marti shaeaf kale,waxaa ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha XFS mudane Cali Yuusuf Cali (Xoosh iyo Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Marwo Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar .
Kulankaasi casho sharafta ah oo ay sidoo kale ka hadleen xubno matalayeyey haweenka Soomaaliyeed,waxaa lagu taageeray xildhibanada cusub ee loo doortay Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Bariga Afrika.
Dhammaan xildhibaanada cusub ee loo sameeya casho sharaftaan waxaa gabagabadii lagula dardaarmay in ay kaalin waxqabad ku yeeshaan howsha loo idmaday,iyagoo sidoo kale la guddoonsiiyay haddiyado qaali ah oo muujinaaya wanaagga lo hayo xildhibanadaasi.