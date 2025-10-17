Maamulka Wasaaradda Gaashaandhigga XFS iyo Midowga Yurub oo gacan ka helaya hey’adaha maalgalinta ee ururkaasi ayaa ku howlan dib u dhiska xeryaha ciidamada qaranka iyo awoodsiinta qeybaha ciidanka dalka.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga, Xildhibaan Cumar Cali Cabdi iyo xubno ka socday Midowga Yurub ayaa ka qeyb galay xaflad loo sameeyay dhamaystirka dayactirka iyo dib u habeynta Xerada tababarka ee General Dhagabadan.
Munaasabadda waxaa goob joog ka ahaa Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Marwo Francesca Di Mauro, saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, wakiillo ka socday UNOPS, iyo wafdi ka socda Midowga Yurub iyo Wasaaradda Gaashaandhigga.
Intii lagu guda jiray munaasabadda, waxaa sidoo kale Wasaaradda Gaashaandhigga lagu wareejiyay gaadiid iyo agab ciidan, kuwaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo tababarrada Ciidanka Xoogga Dalka.
Mashruucyada la xiriira dib u dhiska xeryaha dowladda ayaa qayb ka ah dadaallo joogto ah oo la doonayo in lagu tayeeyo xirfadaha iyo awoodda ciidamada qaranka.
Barnaamijyadaan waxaa mudada ay socdaan maalgalinaya mashruuca taageerada SNA 3 ee Sanduuqa Nabadda ee Midowga Yurub (EPF).