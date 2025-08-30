RADIO MUQDISHO(LAASCAANOOD): Murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa hortagay xubnaha Baarlamaanka dowlad-goboleedka, iyaga oo soo bandhigay ajendayaashooda siyaasadeed iyo qorshayaasha ay fulin doonaan, kuna sheegay mudnaanta ay doorbidi doonaan haddii la doorto.
Doorashada madaxtinimada dowlad-goboleedka Waqooyi Bari ayaa si habsami leh uga socota magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool.
Shan xubnood ayaa u tartami doona kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari, halka shan kalena ay u tartamayaan kursiga kuxigeenka madaxweynaha ee maamulkaasi, kuwaas oo isla maanta lagu kala saari doono doorashada xubnaha Baarlamaanka dowlad goboleedku oo hadda maanta si toos ah uga bilaaban doonta magaalada Laascaanood.