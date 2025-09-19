Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo masuuliyiin kale oo uu hoggaaminaayey ayaa ka qeybgalay kulan wacyigelin ah oo lagu qabtay Degmada Kaxda oo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha oo la hadlay maamulka Degmadaasi,odayaal iyo waxgarad kale oo ka tirsan ururada bulshada ayaa ka warbixiyay waxqabadka maamulka gobolka iyo dadaalada uu ka wado caasimadda ee dhinaca sameynta mashaariic horumarineed oo lagu wanaajiyo kaabayaasha lagama maarmaanka u ah bulshada.
Guddoomiye Muungaab ayaa si gaar ah u ballanqaaday in Degmada Kaxda ay heli doonto maalgalin ku aadan wax ka qabashada kaabayaasha ay kamid yihiin hagaajinta waddooyinka iyo dismaha xarumo daryeel.
Guddoomiyaha Degmada Kax-Sheekh C/Risaaq Maxamed Shekha oo isna ka hadlay kulankaasi wacyigalinta ah ayaa ka mahadceliyay waxqabadka gobolka ,gaar ahaan qorshaha horumarineed ee ay doonayaan in ay ka sameeyaan qaar kamid ah degmooyinka ku yaalla caasimadda dalka oo ay ku jirto Kax-Sheekh.