Abaabul xooggan oo ay sameysay Dowladda Soomaaliya, ciidamada Xoogga iyo shacabkaba waxay ku guuleysteen in ay soo gabagabeeyaan wejiga koowaad ee dagaalka lagula jiro Khawaarijta Al-shabaab oo meelo badan looga xoreeyay.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaariyeen wejiga labaad ee howlgalka lagu ciribtirayo Khawaarijta.

Howlgalkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay inuu ka awood badan yahay midkii hore, muhiimadiisuna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay kii ugu dambeeyay oo lagu afjarayo argagixisada.

” Waxaa dib u bilaabanaya wejiga labaad ee howlgallada,kaas oo noqonaya midka lagu soo afjarayo jiritaanka Khawaarijta Al-shabaab haddii Alle idmo, Khawaarijta Al-shabaab waa cudur daawadiisu ay tahay in la dabar-gooyo kaliya, Dowladda aan anigu hoggaamiyo madaxweynahana aan ka ahay oo aad adinku ii doorateen waxaa go’aan iga ah in la ciribtiro Al-shabaab, loogu gallo goob iyo god kasta oo ay ku jiraan, ” ayuu yiri madaxweynaha JFS Xasan sheekh Maxamuud.

Madaxweynaha ayaa labada gole ee Baarlamaanka, wuxuu ka hor sheegay in wax siyaasad ah ayssan ka lahayn dagaalka ay kula jiraan Khawaarijta,dagaalkana uu yahay mid cibaado ah.

” Inaan labada gole ee Baarlamaanka hortiisa hoosta uga xariiqo in dagaalka Khawaarijta Al-shabaab uusan ahayn mid dano siyaasad laga leeyahay ama Ajende siyaasadeed mid dhow iyo mid laga leeyahay inuusan ahayn, dhiigga iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ma ahan mid siyaasad iyo gor gortan ka furan yahay,sidaasi daraateed, waxaan aaminsan nahay in laga fogaado is qab-qabsi kasta oo siyaasadeed oo fursad looga mashquulo ku abuuri kara Khawaarijta haddii Alle yiraahdo,”.

Howlgalka lagu doonayo in Soomaaliya looga dhigo mid ka caaggan Khawaarijta, waxaa bar bar socda sidii ciidanka qaranka ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka.

” Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan amnigeenna iyo talladiisa dalkeenna aan ka wareegi lahayn oo ah iyadana markii ugu horeysay dowladnimadeennu halkii ay ka hana qaadi lahayd, Dal gobnimadeennuna maalintaas un bey dhab tahay haddii Alle yiraahdo,”.

Wejigii koowaad ee dagaalka ayaa mira dhalay, waxaanna suurta gashay in Al-shabaab laga xoreeyo deegaanno iyo degmooyin badan oo ay muddo 15-sanno ku dhow dadka ku dhibaateyn jiraan, kuwaas oo hadda shacabka si nabad ah ugu nool yihiin.