Golaha Malaagyada degmada xuddur ee gobolka bakool oo ka duulaya baaqii Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlmaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ahaa shirweyne dib u-heshisiinta loogu samaynayo siyaasiyiinta iyo bulshoweynta reer koonfur galbeed

Kulankaan oo maanta ay ku yeesheen magaalada xuddur Odoyaasha Dhaqanka gobolka bakool, waxay uga hadleen baahida xiligaan looqabo in gogol dib-u-heshisiin la dhigo oo ay ku wada qeybgalaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku abtirsadaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan rajo badan ka qabnaa in ay isbedel wanaagsan u horseedeyso xaaladaha ka jira deegaanada koofur galbeed.

Odayaasha oo kulankooda saacado qaatay ka dib waxa ay soo saareeyn baaq ay ku soo dhoweeyeen shirka dib-u-heshiisiinta nabadeynta cidkasta oo quseysana uga baaqeen in ay ka qeybgasho, odayaasha dhaqanka dhinac kale waxa ay codsadeen in shirweynaha dib-u-heshisiinta nabadeynta koofur galbeed lagu qabto magaalada xuddur, diyaarna u yihiin in ay marti geliyaan.

Shirkaan oo dhawaan ku dhawaaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur.