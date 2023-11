Sida lagu daabacay Wakaaladda wararka ee France-Presse, Xiriiriyaha Gargaarka Bini’aadannimada u qaabilsan Qaramada Midoobay, Martin Griffiths, ayaa ka digay sii socoshada rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee reer Suudaan, isagoo dalbaday in gargaar bini’aadanimo oo degdeg ah la gaarsiiyo dadka guryahooda ka barakacay, si looga hortago macaluul iyo cudurro halkaasi ka dilaaco.

Griffiths, ayaa sheegay in 25 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ay hadda u baahanyahiin gargaar bini’aadannimo oo degdeg ah.

Xiriiriyaha Gargaarka Bini’aadannimada u qaabilsan Qaramada Midoobay, ayaa sheegay in laga soo bilaabo bartamihii bishii Abriil ee sanadkan, ay awood u heleen inay gargaar gaarsiiyaan 4.1 milyan oo qof oo keliya, taasi ah in ka yar rubuc dadka u baahan in gargaar la gaarsiiyo.